Düsseldorf (SID) - Markus Weinzierl hat im zweiten Spiel als Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg den ersten Sieg geholt. Der Club erkämpfte im rheinischen Dauerregen am Samstag ein 1:0 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf, das erstmals in dieser Saison ein Heimspiel verlor. Nürnberg verließ damit den 16. Tabellenplatz, die Fortuna bemühte sich erneut vergeblich um Anschluss an die Aufstiegsränge.

Nürnberg verteidigte vor 25.750 Zuschauerinnen und Zuschauern konsequent und nahm Zweikämpfe mit aller Härte an, die Gastgeber hatten daher Probleme, ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Ein nicht einmal sonderlich gefährlicher FCN-Distanzschuss von Johannes Geis (26.) war das offensive Highlight einer intensiven, aber spielerisch auch arg enttäuschenden ersten halben Stunde. Die erste richtig gute Chance vergab Felix Klaus (41.) für die Fortuna.

Kurz nach der Pause war dann Kwadwo Duah (47.) beim Führungstor Profiteur eines Düsseldorfer Abwehrfehlers. Der vermeintliche Aufstiegsanwärter versuchte anschließend, endlich Druck aufzubauen - die Abschlüsse blieben jedoch lange harmlos bis kläglich.