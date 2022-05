Nürnberg (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Stürmer Manuel Wintzheimer als dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wintzheimer kommt ablösefrei vom Hamburger SV nach Franken und unterschrieb einen "langfristigen Vertrag", wie der Club am Dienstag mitteilte. Der 23-Jährige wuchs in Unterfranken auf und erzielte in 87 Zweitligaspielen elf Treffer.

"Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig. Die Mannschaft macht aus der Entfernung einen tollen Eindruck", sagte Wintzheimer. Der Club, der bereits Shawn Blum ( Kaiserslautern) und Erik Wekesser (Regensburg) als externe Neuzugänge für die kommende Spielzeit präsentiert hatte, schloss die Saison nach einem schwachen Endspurt als Achter ab.