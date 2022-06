Hamburg (SID) - Stürmer David Otto verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und wechselt zum Zweitligisten FC St. Pauli. Der Vertrag des 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison an Zweitligist Jahn Regensburg ausgeliehen war, wäre in Hoffenheim noch bis 30. Juni 2023 gelaufen. St. Pauli machte über die Laufzeit des neuen Vertrags keine Angabe.

"David kann in der Offensive variabel eingesetzt werden. Er eröffnet uns so weitere Möglichkeiten, unser Spiel schwer ausrechenbar zu gestalten", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz. Otto bezeichnete den Kiez-Klub als "großartige Chance für mich".