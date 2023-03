Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga muss der SC Paderborn in den kommenden Wochen auf Marco Schuster verzichten.

Paderborn (SID) - Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga muss der Paderborn 07" itemprop="name" />SC Paderborn in den kommenden Wochen auf Marco Schuster verzichten. Wie der Tabellenvierte am Dienstag mitteilte, hat sich der defensive Mittelfeldspieler im Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg (0:0) am vergangenen Samstag einen Teilanriss des Innenbandes im linken Knie zugezogen. Nach seiner Einwechslung musste Schuster bereits nach 20 Minuten das Spielfeld wieder verlassen.