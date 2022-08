Die SpVgg Greuther Fürth muss weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga warten.

Fürth (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth muss weiter auf ihren ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga warten. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am 5. Spieltag dem 1. FC Kaiserslautern trotz starker erster Hälfte mit 1:3 (1:0) und steht jetzt bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Tobias Raschl (13.) brachte Fürth vor 12.475 Zuschauern im Sportpark Ronhof früh in Führung. Doch Philipp Hercher (46.) und Mike Wunderlich drehten die Partie für den Aufsteiger (54.), ehe Kenny Redondo sogar noch erhöhte (79.).

Fürth versuchte gleich die Kontrolle zu übernehmen und attackierte die Gäste immer wieder früh. Nach einem Pass von Dickson Abiama landete der Ball beim jungen Stürmer Armindo Sieb, der den Ball in Richtung linken Pfosten spielte, wo Raschl den Ball ins Tor grätschte.

In der Folge zündete Fürth ein Feuerwerk an Chancen. Erst verpassten Sieb (20.) und Abiama (26.) den zweiten Treffer. Kurz darauf scheiterte Kapitän Branimir Hrgota an FCK-Keeper Andres Luthe (39.). Kaiserslautern, das sich lange Zeit sehr schwer tat, kam erst kurz vor der Pause durch Redondo zu einer ersten guten Möglichkeit (44.).

Wie ausgewechselt kamen die Gäste aus der Pfalz dann aus der Kabine und drehten durch Treffer von Hercher (46.) und Wunderlich (54.) die Partie, die von nun an offen war. Fürth kam nur noch selten zu Chancen (72.). Redondo machte alles klar.