Rechtsverteidiger Benedikt Saller (30) vom abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg ist nach seiner Roten Karte im Duell gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:0) vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Saller war am vergangenen Sonntag in der 74. Minute nach einem Foul an FCK-Profi Jean Zimmer des Feldes verwiesen worden.

Damit fehlt der 30-Jährige seiner Mannschaft in zwei wichtigen Kellerduellen. Zunächst muss der SSV am kommenden Sonntag zu Schlusslicht SV Sandhausen (13.30 Uhr/Sky), knapp eine Woche später wartet das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Nach 29 Spieltagen stehen die Regensburger auf dem Relegationsrang 16.