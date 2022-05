Rostock (SID) - Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Simon Rhein bis 2024 verlängert. Dies teilte der Klub am Montag mit. Der 23-Jährige, dessen Kontrakt im Sommer ausgelaufen wäre, war in der Winterpause der Saison 2020/2021 vom 1. FC Nürnberg nach Rostock gewechselt. In bislang 46 Pflichtspielen kam er auf ein Tor und sieben Vorlagen.