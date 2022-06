Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen trennt sich von Mittelfeldspieler Gianluca Gaudino. Beide Seiten einigten sich laut des Klubs auf eine Auflösung des bestehenden Vertrages.

Der 25 Jahre als Sohn des früheren Nationalspielers Maurizio Gaudino wechselte vor einem Jahr vom Schweizer Erstligisten Young Boys Bern an den Hardtwald. Der frühere Profi von Rekordmeister Bayern München kam in der Hinrunde der vergangenen Saison aber nur auf sechs Einsätze und wurde zu Jahresbeginn an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen.