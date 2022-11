Christian Mathenia vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg hat sich im letzten Einsatz vor der WM-Pause einen Sehnenanriss in der Schulter zugezogen.

Nürnberg (SID) - Torhüter Christian Mathenia vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg hat sich im letzten Einsatz vor der WM-Pause einen Sehnenanriss in der Schulter zugezogen. Der 30-Jährige wird noch in dieser Woche operiert, das gab der Club am Mittwoch bekannt.

Mathenia verletzte sich im Heimspiel gegen den SC Paderborn (2:1), als er in der 30. Minute einen Schuss an die Latte lenkte. Der Schlussmann ist der dritte Profi nach James Lawrence (Innenband- und Innenmeniskus-Riss) und Erik Wekesser (Verletzung des vorderen Kreuzbands), der nach dem SCP-Spiel unters Messer muss.