Dem 1. FC Nürnberg ist in der 2. Fußball-Bundesliga die sportliche Wende gelungen. Die Mannschaft von Trainer Christian Fiel setzte sich dank eines späten Treffers mit 1:0 (0:0) beim starken Aufsteiger SV Elversberg durch und feierte nach zwei erfolglosen Ligaspielen wieder einen Sieg.

Daichi Hayashi (83.) traf für den Club, der den nächsten Dämpfer nach der Heimklatsche gegen Fortuna Düsseldorf (0:5) und dem Pokal-Ausscheiden beim 1. FC Kaiserslautern (0:2) verhinderte und nach Punkten (24) mit dem Gegner gleichzog. Elversberg verpasste dagegen den Sprung heran an die Spitzenplätze.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte die SVE zwar mehr Spielanteile. Die besseren Chancen ergaben sich zunächst aber für die Gäste. Der Elversberger Maurice Neubauer rettete in höchster Not vor Hayashi (19.), kurz vor der Pause lupfte Benjamin Goller den Ball frei vor dem Tor an die Latte (45.+5).

Nach der Pause traf dann auch Luca Schnellbacher für Elversberg das Aluminium (60.). Wenig später prüfte Semih Sahin FCN-Torhüter Christian Mathenia aus der Distanz (61.). Der Nürnberger Schlussmann musste allerdings rund 20 Minuten vor dem Ende verletzt vom Feld und wurde von Carl Klaus ersetzt. In der Schlussphase schob Hayashi freistehend ein.