Heidenheim an der Brenz (SID) - Tabellenführer Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem Ende einer beeindruckenden Serie an Vorsprung eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht verlor das Topspiel des 23. Spieltags bei Verfolger 1. FC Heidenheim 0:1 (0:0), der Hamburger SV schloss auf einen Punkt auf. Die drittplatzierten Heidenheimer liegen nun drei Zähler hinter den Lilien.

Jan-Niklas Beste (89.) erzielte vor 12.212 Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag das erlösende Tor für die Gastgeber, die den Darmstädtern ihre erst zweite Saisonniederlage beibrachten. Zuvor hatte Darmstadt 21 Ligapartien nicht verloren.

"Es war so ein Spiel: Wer das erste Tor schießt, gewinnt. Es war ein totaler Abreibungskampf. Es war letztlich genau dieser eine Moment", sagte Darmstadts Keeper Marcel Schuhen bei Sky und ergänzte mit Blick auf die geendete Serie: "Wir haben es bis hierhin sensationell gemacht. Das ist das entscheidende."

Die Heidenheimer Mannschaft von Trainer Frank Schmidt liegt nun bereits sieben Punkte vor dem SC Paderborn auf Rang vier. Die Gelb-Rote Karte gegen Heidenheims Dzenis Burnic (90.+1) hatte keine Auswirkung auf das Endergebnis.

Nach zwei Minuten gab Darmstadts Toptorjäger Phillip Tietz aus rund 25 Metern einen Warnschuss ab, FCH-Torwart Kevin Müller war zur Stelle. In der Folge entwickelte sich ein zunächst wenig ansehnliches Spiel. Die beste Chance des ersten Abschnitts hatte der Heidenheimer Patrick Mainka, der mit einem Kopfball die Latte traf (21.).

Zumindest kurz nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel etwas schneller und folglich auch etwas ansehnlicher. Jan Schöppner (52.) zwang Schuhen zu einer Glanztat. Danach verflachte das Spiel - bis Beste das Publikum zum Toben brachte und eine heiße Schlussphase einläutete.