Hamburg (SID) - Der FC St. Pauli hat seine Position im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter verbessert. Die Hamburger gewannen ihr Heimspiel gegen den Karlsruher SC mit 3:1 (3:0) und zogen mit 47 Punkten mit Tabellenführer Darmstadt 98 gleich. Die Lilien hatten am Freitag 3:2 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim gewonnen.

Daniel Kyereh war als zweifacher Torschütze in der ersten Halbzeit der Wegbereiter für die Millerntor-Elf. In der 14. Minute war er per Direktabnahme erfolgreich, in der 25. Minute wurde der Treffer nach Videobeweis gegeben. Simon Makienok (35.) erhöhte auf 3:0 für die Gastgeber, die das Spiel klar dominierten. Philipp Hofmann (66.) gelang das Ehrentor für die Badener.

Der KSC kassierte nach zuletzt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen wieder eine Niederlage. Unter der Woche waren beide Teams im Viertelfinale des DFB-Pokals knapp gescheitert.

Aber St. Pauli verkraftete das unglückliche Aus bei Union Berlin (1:2) besser als die Badener das Scheitern am Hamburger SV im Elfmeterschießen. Die Hausherren übernehmen rasch das Kommando und bestimmten die Partie. Schon zur Halbzeit war die Frage nach dem Sieger beantwortet.