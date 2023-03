Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat anlässlich des 40. Todestages von Lutz Eigendorf eine Gedenktafel installiert. Der Ex-Löwe war am 7. März 1983 in Folge eines Verkehrsunfalls verstorben, dessen Umstände bis zum heutigen Tag nicht restlos aufgeklärt wurden.

In den Archiven der ehemaligen DDR-Staatssicherheit waren Hinweise aufgetaucht, nach derer die Stasi in den Unfall verwickelt gewesen sein könnte. Eigendorf hatte sich 1979 aus der DDR in die Bundesrepublik abgesetzt.

"Für uns als Traditionsverein ist eine Erinnerungskultur sehr wichtig, sie gehört zur DNA der Eintracht", sagte BTSV-Vizepräsident Uwe Fritsch. Thorsten Wendt, Heimatpfleger der Stadt Braunschweig, nannte die Lebensgeschichte Eigendorfs einen "wesentlichen Bestandteil der Historie des Traditionsvereins".