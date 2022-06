Düsseldorf (SID) - Torhüter Raphael Wolf hat seinen Ende des Monats auslaufenden Vertrag bei Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf um ein Jahr bis 2023 verlängert. Das teilten die Rheinländer am Mittwoch mit. Der 34-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison hinter Florian Kastenmeier nur eine Nebenrolle und kam auf sieben Einsätze in der Liga.

"Raphael Wolf tut mit seiner Art und seiner Erfahrung nicht nur unserem Torhüter-Team, sondern unserer gesamten Mannschaft gut. In den letzten Jahren war er immer verlässlich da, wenn er gebraucht wurde", sagte Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs.