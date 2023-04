Das Fanbündnis "Unsere Kurve" steht der revolutionären Idee des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf für freien Eintritt positiv gegenüber. "Wir vertreten seit Jahren die Auffassung, dass Fußball für alle da sein soll. Da geht es natürlich auch um Eintrittspreise. Nach derzeitigem Stand der Faktenlage ist die Idee von Fortuna daher zu begrüßen", sagte Sprecher Thomas Kessen dem SID.

Die Rheinländer möchten den Zuschauern kostenlosen Eintritt zu ihren Heimspielen ermöglichen. Die Pilotphase soll bereits in der kommenden Saison starten, nach WDR-Informationen soll es zunächst drei Begegnungen betreffen.

Möglich machen sollen diesen revolutionären Ansatz "strategische Partner, die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört und unseren neuen Weg langfristig begleiten", hieß es in einem Schreiben der Düsseldorfer an ihre derzeitigen Partner. Am Mittwochmittag (14.30 Uhr) hat der Verein zu einer Pressekonferenz eingeladen.

"Es bleibt allerdings abzuwarten, ob und welchen Einfluss Sponsoren durch das Engagement bekommen. Benefits wie etwa der weiße Buchstabe in der Münchner Arena würden die eigentlich gute Idee stark beschädigen", sagte Kessen und fügte an: "Schade ist, dass die Idee bei einem Verein entsteht, dessen Stadion nur selten voll ist."