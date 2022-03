Düsseldorf (SID) - Das Zweitligaspiel zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf findet trotz eines massiven Corona-Ausbruchs bei den Gästen wie geplant am Samstag (13.30 Uhr/Sky) statt. Wie die Fortuna am Vormittag via Twitter bekannt gab, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) einem Antrag auf Spielverlegung nicht stattgegeben.

Nach 14 positiven Tests unter den Profis hatten die Rheinländer den Antrag gestellt. Für die Austragung einer Partie sind laut DFL-Spielordnung mindestens 16 spielberechtigte Akteure notwendig, davon mindestens neun Lizenzspieler, zu denen ein Torwart gehören muss. Gesperrte und verletzte Spieler gelten als "zur Verfügung stehend".

Der ebenfalls infizierte Coach Daniel Thioune wird von seinem Co-Trainer Jan Hoepner vertreten.