Hansa Rostock muss in den kommenden vier Partien auf Junior Brumado verzichten. Der Stürmer wurde nach seiner Roten Karte gegen Schalke gesperrt.

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock muss in den kommenden vier Partien auf Stürmer Junior Brumado verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den 24-Jährigen wegen "rohen Spiels gegen den Gegner" mit einer entsprechenden Sperre. Brumado hatte am vergangenen Sonntag beim 0:2 (0:0) gegen Schalke 04 im Zweikampf Blendi Idrizi im Kopf- und Halsbereich mit dem Ellenbogen getroffen und in der 40. Minute die Rote Karte gesehen.

Zudem belegte das DFB-Sportgericht Dimitrios Moutas "wegen eines unsportlichen Verhaltens" mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel und einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro. Der Co-Trainer der Rostocker habe sich laut DFB-Mitteilung in der Nachspielzeit der Partie gegen Schalke "unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und geäußert und daraufhin von Schiedsrichter Nicolas Winter die Rote Karte gesehen". Auch nach Abpfiff habe er sich unsportlich verhalten.