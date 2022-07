Mit einem Quartett aus Hamburg wird möglicherweise die Fußball-Nationalmannschaft Ghanas an der WM-Endrunde am Jahresende in Katar teilnehmen.

Hamburg (SID) - Mit einem Quartett aus Hamburg wird möglicherweise die Fußball-Nationalmannschaft Ghanas an der WM-Endrunde am Jahresende in Katar teilnehmen. Der in der Hansestadt geborene Nationaltrainer Otto Addo hat die Zweitliga-Profis Patric Pfeifer ( Darmstadt 98" itemprop="name" />Darmstadt 98) und Stephan Ambrosius ( Hamburger SV), beide ebenfalls in der Elbmetropole zur Welt gekommen, überzeugen können, ab sofort das Trikot der "Black Stars" zu tragen.

Gleiches gilt für Ransford Königsdörffer, der zu Monatsbeginn vom Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden zum HSV gewechselt war. Alle drei Spieler waren bislang in den Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aktiv, Addo selbst spielte für Ghana.

Der ehemalige HSV-Nachwuchscoach ist aktuell Co-Trainer bei Borussia Dortmund und betreut die Auswahl Ghanas interimsweise bis zur WM. Die Afrikaner treffen in der Vorrundengruppe H auf den zweimaligen Weltmeister Uruguay, Ex-Europameister Portugal sowie Südkorea.