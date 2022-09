Fortuna Düsseldorf ist vom Sportgericht des DFB wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro belegt worden.

Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro belegt worden. Das teilte der DFB am Dienstag mit. Vor Beginn und während des DFB-Pokalspiels bei Kickers Offenbach am 30. Juli (4:1) zündeten Düsseldorfer Zuschauer insgesamt zwölf pyrotechnische Gegenstände.