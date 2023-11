Daniel Elfadli vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen rohen Spiels für zwei Spiele gesperrt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Elfadli war in der 78. Minute des Spiels beim Hamburger SV am vergangenen Samstag von Schiedsrichter Florian Exner per Roter Karte des Feldes verwiesen worden.