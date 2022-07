Verletzungsbedingt geht Fußball-Zweitligist FC St. Pauli mit einer neuen Nummer eins zwischen den Pfosten in die am Wochenende beginnende Saison.

Hamburg (SID) - Verletzungsbedingt geht Fußball-Zweitligist FC St. Pauli mit einer neuen Nummer eins zwischen den Pfosten in die am Wochenende beginnende Saison. Der bisherige Stammtorhüter Nikola Vasilj musste am Donnerstag an der linken Hand wegen einer Fraktur im kleinen Finger operiert werden und wird vorerst durch Dennis Smarsch ersetzt.

Der 23-Jährige war in der abgelaufenen Spielzeit lediglich in den Pokalspielen für die Hamburger zum Einsatz gekommen. Trainer Timo Schultz wollte sich eigentlich erst am Freitag zwischen Vasilj und Smarsch entscheiden.