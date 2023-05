Bevor Milena Milyaeva aus Kiew mit dem Modeln begann, war sie selbst Fotografin. Im Mai 2022 ließ sie zum ersten Mal die Hüllen als "Playmate des Monats" fallen. Dass die 21-Jährige jetzt bei der Playboy-Leserwahl zum "Playmate des Jahres" die meisten Stimmen erhielt ist eine unfassbare Ehre für sie: "Es war eine riesige Überraschung für mich. Eigentlich kann ich es noch immer kaum glauben".

Ukrainisches Model wird Playmate des Jahres

Angesprochen auf ihre vielen Leserstimmen bei der Wahl, zieht Milena folgende Gründe in Betracht: "Ich denke, dass deutsche Männer Frauen mögen, die eine gewisse Natürlichkeit, Leichtigkeit und Verspieltheit ausstrahlen. Also all das, was ich versuche zu verkörpern. Außerdem bin ich Ukrainerin – ich könnte mir vorstellen, dass mein Wahlsieg eine Form der Unterstützung ist. Für mich und mein Land, das aktuell sehr schwere Zeiten durchmacht."

So zeigt sich Milena Milyaeva auf Instagram:

Das macht der Krieg mit dem Playmate des Jahres

Vor ihrem ersten Playboy-Shooting herrschte noch Frieden in der Ukraine. Dass der Krieg mittlerweile über ein Jahr andauert, bewegt das Model sehr: Der Krieg gibt mir ein konstantes Gefühl von Schmerz und Trauer. Es ist schwer, mit dem Wissen zu leben, dass jeden Tag Hunderte Menschen in meiner Heimat sterben. Manchmal lähmen mich die News – mir fällt es dann schwer, zu arbeiten und mich zu konzentrieren. Ich werde aber nicht müde zu betonen, dass unser Land voller inspirierender, talentierter und mutiger Menschen ist. Ich bin stolz darauf, dass wir allen zeigen, wie viel uns unsere Freiheit bedeutet.

Milena Milyaeva hat aktuell keinen festen Wohnsitz und reist in jeder Woche von einer neuen Stadt in ein neues Land, steht oft vor der Kamera und versucht jeden Moment zu genießen so gut es geht.

