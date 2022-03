Schockverliebt in diese Bikini-Figuren

Frühlingsgefühle darf man im März nun wirklich langsam bekommen. Praktischerweise bringen die zehn Influencerinnen, die wir Ihnen an dieser Stelle zeigen, alles mit, was zumindest für einen Moment schockverliebt machen kann: Tolle Körper, knappe Outfits, Ausstrahlung. Darüber hinaus tummeln sich die Damen ohnehin gerne dort, wo man den ewigen Frühling oder Sommer zelebrieren kann: am Strand.

Eine Schönheitskönigin zum Verlieben

In unserer Top Ten des Monats treten wir diesmal unter anderem den Beweis an, dass italienische Frauen immer noch zu den aufregendsten der Welt gehören. So zum Beispiel Carolina Stramare, die Miss Italia 2019 wurde und mit ihrem Sexappeal inzwischen Fußball-Star Dusan Vlahovic erobert hat. Das italienische Reality-TV-Sternchen Alessia Messina wiederum machte Schlagzeilen, als sie sich Ende 2020 mit Star-Kicker Mario Balotelli verlobte.

Yoga und Eisschnelllauf mit Sexappeal

Frühlingshafte Gefühle macht uns außerdem der Account von Amanda Bisk. Die Fitnesstrainerin zeigt ihre tolle Figur am liebsten in den verschiedensten Yoga-Posen – und trägt dabei sehr gerne einen Bikini. Sportlich geht es außerdem bei der niederländischen Eisschnellläuferin Jutta Leerdam zu, die gerade erst bei den Olympischen Winterspielen mit ihrer Schönheit und Topleistungen glänzte.

Nicole Scherzinger im ewigen Frühling

Und nicht zuletzt legen wir Ihnen die Frau ans Herz, bei der Formel-1-Star Lewis Hamilton es vor ein paar Jahren gründlich verbockt hat: Sängerin Nicole Scherzinger schafft es, mit 43 noch schöner auszusehen als zu ihren Pussycat-Dolls-Zeiten. Was möglicherweise auch daran liegt, dass sie gerade mit dem ehemaligen schottischen Rugbyspieler Thom Evans im Dauer-Frühling schwebt.