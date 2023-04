Das Datum der wohl wichtigsten Preisverleihung im kommenden Jahr steht fest: Am zweiten Sonntag im März 2024 heißt es wieder: "And the Oscar goes to..."

Kaum sind die diesjährigen Academy Awards vorüber, steht auch schon das Datum für die kommende Oscarverleihung im nächsten Jahr fest. "Merkt euch den Termin vor. Die 96. Oscars finden am Sonntag, den 10. März 2024, statt", schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Damit findet die Verleihung erneut am zweiten Sonntag im März statt. Auch weitere wichtige Termine rund um die kommende Verleihung sind bekannt gegeben worden. Die Verkündung der Oscar-Shortlist findet am Donnerstag, 21. Dezember 2023, statt. Auf diese schaffen es jedes Jahr 15 Werke, aus denen dann die fünf nominierten Filme gekürt werden. Die Abstimmung für die Shortlist läuft vom 14. bis 18. Dezember 2023. Die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen ist für Dienstag, 23. Januar 2024, geplant. Die Abstimmung ist für den Zeitraum vom 11. bis 16. Januar 2024 angesetzt. Der alljährliche Oscar-Lunch mit den Nominierten folgt am 12. Februar, ehe am 10. März zum 96. Mal die Goldjungen in Los Angeles verliehen werden.