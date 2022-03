Voraussichtlich 2023 wird Alena Gerber im Kino neben John Malkovich zu sehen sein. Sie dreht mit dem Hollywood-Star einen Actionfilm, wie sie erzählt.

Model und Schauspielerin Alena Gerber (32) wird einen Actionfilm mit den Hollywood-Stars John Malkovich (68) und Thomas Jane (53) drehen. Das hat die 32-Jährige im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erzählt. "Es ist mein erster internationaler Dreh. Es wird ein Actionfilm, der vermutlich 2023 ins Kino kommt", bestätigte sie demnach.

"Wie im Traum"

Den Titel des Films könne Gerber noch nicht verraten. Für die Schauspielerin, die unter anderem bereits im "Traumschiff" und in "Verbotene Liebe" zu sehen war, sei alles "noch ein bisschen wie im Traum". Es sei "surreal, mit den Menschen, die man aus dem Kino kennt, plötzlich gemeinsam zu arbeiten". Gerber könne über den Film nicht glücklicher sein, erklärt sie bei Instagram zu einem Bild aus London. Dort bestätigt sie, dass der Dreh am Freitag beginnen soll.

John Malkovich ist seit Jahren eine feste Größe in Hollywood. Der US-Amerikaner war unter anderem bereits in Produktionen wie "Being John Malkovich" und "Das Reich der Sonne" zu sehen. Thomas Jane ist unter anderem bekannt aus Filmen wie "Dreamcatcher" und "Boogie Nights".