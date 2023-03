In einer US-Talkshow erinnert sich Jane Fonda an den Kultfilm "Das Schwiegermonster" zurück. Kollegin Jennifer Lopez soll sie damals am Set verletzt haben - eine Entschuldigung gab es nie.

Jane Fonda (85) hat sich bei einem Gastauftritt in der US-Talkshow von Drew Barrymore (48) an die ikonische Ohrfeigenszene mit Jennifer Lopez (53) im Kultfilm "Das Schwiegermonster" (2005) erinnert. Viel Positives hatte die 85-Jährige jedoch nicht über ihre Schauspielkollegin zu berichten. "Was mir direkt einfällt, wir hatten diese eine Ohrfeigenszene. Ich schlug sie, sie schlug mich. Nun, Jennifer hatte diesen riesigen Diamantring. Und als sie mich einmal schlug, schnitt sie mich mit diesem über dem Auge an meiner Augenbraue", berichtete Fonda und betonte anschließend mit ernster Miene: "Sie hat sich nie entschuldigt." Die Enthüllung sorgte bei Barrymore und den Zuschauenden für erstaunte Gesichtsausdrücke. Weiter wurde über die Szene allerdings nicht gesprochen. J.Lo für Goldene Himbeere nominiert Fonda und Lopez standen für die romantische Komödie im Jahr 2005 zusammen vor der Kamera. Fonda mimte die Titelfigur Viola Fields, die plante, ihren Sohn (Michael Vartan, 54) daran zu hindern, die Künstlerin und Hundesitterin Charlotte "Charlie" Cantilini (Lopez) zu heiraten. Lopez wurde für ihre Rolle anschließend für die als Anti-Oscar bekannte Goldene Himbeere nominiert.