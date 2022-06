Die Cartoon-Figuren der Neunziger sind wieder da: Beavis und Butt-Head. Der neue Film "Beavis and Butt-Head Do The Universe" erscheint noch diesen Monat - worum es darin geht, verrät nun ein erster Trailer.

Beavis und Butt-Head sind zurück: Am 23. Juni feiert der neue Film über die ikonischen TV-Idioten auf Paramount+ Premiere. Worum es in "Beavis and Butt-Head Do the Universe" gehen wird, zeigt jetzt ein erster Trailer. Demnach kommen die MTV-Figuren nach einer Weltraummission mit der NASA aus dem Jahr 1998 im Jahr 2022 an. Während die US-Regierung und die NSA ihnen auf der Spur sind, haben die beiden Teenager einige Probleme, sich an das moderne Leben anzupassen - natürlich mit ihrem ganz speziellen Sinn für Humor. In den Neunzigern waren die Comicfiguren wahre Kult-Charaktere, die das Branchenblatt "Variety" passend als "zwei Faulenzer, die eine extreme Libido haben und völlig unfähig sind, Frauen anzuziehen" beschreibt. Ein besonderer Sneak-Peek-Clip wird am Sonntag bei den MTV Movie & TV Awards gezeigt werden. Revival-Serie kommt auch noch Die Reise ist für die Jungs mit dem "dümmsten Science-Fiction-Film, der je gemacht wurde" aber nicht vorbei. Zusätzlich zum Film wird Paramount+ im Laufe des Jahres neue "Beavis und Butt-Head"-Inhalte herausbringen. Neben der vollständigen Originalserie soll Ende des Jahres zudem eine neue Revival-Serie auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden. Wo deutsche Fans die Inhalte sehen können, ist noch nicht bekannt.