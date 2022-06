Die berühmte Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat rund 400 neue Mitgliederinnen und Mitglieder eingeladen. Darunter sind namhafte Persönlichkeiten wie etwa Billie Eilish zu finden.

397 Künstlerinnen und Künstler aus 53 Ländern sind eingeladen worden, der Oscar-Akademie beizutreten. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, sind unter den Neuzugängen einige namhafte Persönlichkeiten aus dem Showbusiness zu finden, allen voran Billie Eilish (20) und ihr Bruder Finneas (24).

Die beiden Geschwister haben dieses Jahr den Oscar für den besten Filmsong erhalten. Ebenfalls ausgezeichnet wurden 2022 die beiden Schauspieler Ariana DeBose (31) und Troy Kotsur (53), auch sie haben eine Einladung von der Akademie erhalten. Auch Jamie Dornan (40) und Caitriona Balfe (42) hätten künftig die Möglichkeit, bei der Vergabe des begehrten Goldjungen mitzubestimmen. Sie waren dieses Jahr für einen Oscar nominiert.

Insgesamt 10.000 Mitglieder

Laut Mitteilung basiert die Auswahl der eingeladenen Mitgliederinnen und Mitglieder "auf beruflichen Qualifikationen, wobei ein kontinuierliches Engagement für Repräsentation, Inklusion und Gerechtigkeit Priorität ist". 44 Prozent der Akademie-Mitglieder sind Frauen, mehr als 50 Prozent sind keine US-Amerikaner und 37 Prozent gehören Minderheiten an.

Insgesamt hat die Oscar-Akademie 10.000 Mitglieder. Die nächste Verleihung des renommiertesten Filmpreises der Welt ist für den 12. März 2023 geplant.