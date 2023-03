15 Jahre nach ihrer Hauptrolle in "The Incredible Hulk" kehrt Liv Tyler zu den Marvel Studios zurück. Sie wird erneut die Rolle der Wissenschaftlerin Betty Ross übernehmen.

Liv Tyler (45, "Der Herr der Ringe") kehrt 15 Jahre nach ihrer Hauptrolle in "The Incredible Hulk" (2008) ins Marvel-Universe zurück. Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, wird die US-Schauspielerin auch in "Captain America 4" die Rolle der Wissenschaftlerin Betty Ross übernehmen. Ross ist die Tochter von General Thaddeus "Thunderbolt" Ross, der in mehreren Filmen von dem verstorbenen William Hurt (1950-2022) gespielt wurde und nun im neuen Teil von Harrison Ford (80) verkörpert wird.

Dreharbeiten in Atlanta

"Der Unglaubliche Hulk" wurde im Sommer 2008 als zweiter Film der Marvel Studios veröffentlicht, nachdem "Iron Man" das MCU ins Leben gerufen hatte. Die Hauptrolle spielte Edward Norton (53) als Bruce Banner/The Hulk. Der Schauspieler verließ das Franchise und wurde für "The Avengers" (2012) durch Mark Ruffalo (55) ersetzt. Tylers Ross wurde nie wieder gesehen, obwohl im Laufe der Jahre Schauspieler aus diesem Film in anderen Projekten aufgetreten sind. William Hurts Ross hatte eine Rolle in "Captain America: Civil War" (2016).

Zur Top-Besetzung des Films, der derzeit unter dem Titel "Captain America: New World Order" von Regisseur Julius Onah (40) in Atlanta gedreht wird, gehört Anthony Mackie (44, "The Falcon and the Winter Soldier") in der Hauptrolle Sam Wilson. Er trägt zum ersten Mal den Mantel von Captain America auf der großen Leinwand.

Disney/Marvel hat den 3. Mai 2024 als Starttermin für den Abenteuerthriller festgelegt.