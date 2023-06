Die Entscheidung ist gefallen: David Corenswet und Rachel Brosnahan werden in James Gunns "Superman: Legacy" zu Clark Kent und Lois Lane. Der Film ist aber erst für Sommer 2025 geplant.

Drehbuchautor sowie Regisseur James Gunn (56) und Peter Safran (57), seit Ende 2022 Co-Chefs der DC Studios, haben den Nachfolger von Henry Cavill (40) als Superman gefunden. Im kommenden Blockbuster "Superman: Legacy" wird David Corenswet (29) die Rolle des Clark Kent/Superman übernehmen, wie unter anderem das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet. An seiner Seite wird Rachel Brosnahan (32) zur Reporterin Lois Lane.

Corenswet und Brosnahan gehörten demnach zu einer Riege von zuletzt sechs Darstellerinnen und Darstellern, die im Rennen um die Rollen waren. Sie sollen sich gegen Nicholas Hoult (33) und Tom Brittney (32) sowie Emma Mackey (27) und Phoebe Dynevor (28) durchgesetzt haben.

Corenswet und Brosnahan sind "unglaubliche Schauspieler"

Ex-Superman Henry Cavill hatte bereits im vergangenen Dezember bestätigt, dass er die Rolle nicht mehr übernehmen wird. Er hatte erstmals 2013 in "Man of Steel" den beliebten Superhelden verkörpert. Corenswet, unter anderem bekannt aus den Netflix-Serien "The Politician" und "Hollywood", ist demnach nach Christopher Reeve (1952-2004), Brandon Routh (43) und Cavill erst der vierte Darsteller, der Superman auf der großen Leinwand verkörpert. Brosnahan ist bekannt für die Serien "House of Cards" und "The Marvelous Mrs. Maisel". Für letztere wurde sie unter anderem mit einem Emmy und zwei Golden Globes ausgezeichnet.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj — James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023

Gunn bezeichnete den Bericht auf Twitter als korrekt. Corenswet und Brosnahan seien "nicht nur unglaubliche Schauspieler sondern auch wundervolle Menschen", schrieb der 56-Jährige, der bei "Superman: Legacy" Regie führen wird. Aktuell ist geplant, dass der Film am 11. Juli 2025 in die Kinos kommt.