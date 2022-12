Im kommenden Sommer erscheint mit "Transformers: Aufstieg der Bestien" der siebte "Transformers"-Teil in den Kinos. Ein erster Trailer stimmt nun auf den Action-Bombast ein.

Nach dem erfolgreichen Prequel-Film "Bumblebee" aus dem Jahr 2018 wird die "Transformers"-Filmreihe im kommenden Jahr auf der großen Leinwand fortgesetzt. Zu "Transformers: Aufstieg der Bestien" ist nun der erste Trailer erschienen, der - wie aus dem Erfolgs-Franchise gewohnt - atemberaubende Actionsequenzen bietet. Im Video zu sehen sind altbekannte Transformers-Figuren wie Optimus Prime (im englischen Original gesprochen von Peter Cullen) sowie ganz neue Maschinenwesen.

Diese Darsteller und Sprecher wirken in "Transformers: Aufstieg der Bestien" mit

Nach "Bumblebee", der in den 1980er Jahren spielte, geht es in "Transformers: Aufstieg der Bestien" in die Neunziger. Eine neue Fraktion der Transformers mit dem Namen Maximals trifft auf die Autobots um Optimus Prime, Arcee (Liza Koshy), Wheeljack (Cristo Fernández) und Mirage ( Pete Davidson). Die Maximals werden angeführt von Optimus Primal (Ron Perlman), der sich in einen Maschinen-Gorilla verwandeln kann. "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage (53) spricht mit dem Terrorcon Scourge den Schurken des Films ein, wie "Deadline" meldet.

Auch einige menschliche Protagonisten sind im mittlerweile siebten "Transformers"-Eintrag mit dabei. So spielen Anthony Ramos ("In the Heights", 31) und Dominique Fishback ("Judas and the Black Messiah", 31) die Hauptrollen. Ramos verkörpert den Ex-Soldaten Noah, während Fishback Museumsmitarbeiterin Elena mimt.

"Transformers: Aufstieg der Bestien" erscheint am 8. Juni 2023 in den deutschen Kinos. Das Filmstudio Paramount hat zu Beginn des Jahres gleich drei neue "Transformers"-Live-Action-Kinofilme angekündigt, von denen "Aufstieg der Bestien" der erste ist. Im Jahr 2024 soll außerdem ein animierter "Transformers"-Prequelfilm in den Kinos erscheinen, in dem es um die Vorgeschichte von Cybertron geht.