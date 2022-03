Die Präsentatoren-Liste der 94. Oscar-Verleihung wird um zehn weitere Stars erweitert: Auch Elliot Page und Jennifer Garner werden auf der Bühne stehen.

Die Liste der Präsentatoren bei der diesjährigen 94. Oscarverleihung füllt sich weiter. In einer Mitteilung hat die Academy nun zehn weitere Promis enthüllt, die am 27. März auf der Bühne stehen werden. Allen voran die Hollywood-Stars Elliot Page (35), Jennifer Garner (49), Bill Murray (71), Stephanie Beatriz (41) und Tiffany Haddish (42), gefolgt von den Musikstars DJ Khaled (46) und Sängerin H.E.R. (24) sowie Skateboard-Legende Tony Hawk (53), Profisurfer Kelly Slater (50) und Snowboarder Shaun White (35).

Lange Liste mit vielen Berühmtheiten

Ebenfalls bei der Verleihung dabei sind zudem Lady Gaga (35), Kevin Costner (67), Zoë Kravitz (33), Rosie Perez (57), Chris Rock (57) und Yoon Yeo-jeong (74). Neben ihnen werden Kostümbildnerin Ruth E. Carter (61), Anthony Hopkins (84), Lily James (32), John Leguizamo (57), Simu Liu (32), Rami Malek (40) und Uma Thurman (51) als Präsentatoren fungieren.

Zuletzt wurden außerdem Auftritte von Shawn Mendes (23), Jamie Lee Curtis (63), Woody Harrelson (60), Samuel L. Jackson (73), Tyler Perry (52), Halle Bailey (21), Sean "Diddy" Combs (52) und Tracee Ellis Ross (49) angekündigt.

Durch die Verleihung wird ein weibliches Trio führen: Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (58) sind die Gastgeberinnen der 94. Oscars.