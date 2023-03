Diese Fotos sorgen zweifellos für Vorfreude auf die Fortsetzung "Joker: Folie à Deux": In New York City hat sich Hauptdarstellerin Lady Gaga nun erstmals in voller Montur als bunt-böse Harley Quinn gezeigt.

Schon im Februar ließen die Macher der neuen "Joker"-Fortsetzung "Folie à Deux" Fans einen ersten kleinen Blick auf Lady Gaga (36) und Joaquin Phoenix (48) in ihren Rollen als Harley Quinn und Arthur Fleck werfen. Jetzt sind die neue Fotos vom Filmset in New York City aufgetaucht, die Lady Gaga erstmals in unverkennbarer Harley-Quinn-Kostümierung zeigen - und Vorfreude auf Teil zwei machen.

Unverkennbares Kostüm

Passend zum ikonischen Joker-Look trägt die Sängerin eine schwarz-weiß-karierte Corsage, ein knallrotes Jacket, einen schwarzen Lederrock, karierte Strumpfhosen und hohe Pumps. Ihre platinblonden Haare wurden im Sleek-Hair-Style nach hinten drapiert. Ein weiteres Highlight: Lady Gagas Make-up aus beinahe weißer Foundation, Smokey Eyes und rotem Lippenstift.

Um Harley Quinn tummeln sich unterdessen jede Menge Komparsen und Polizisten, während sie die Stufen der City Hall in Manhattan hinabsteigt. Nach Schauspielkollege Joaquin Phoenix sucht man bei den Fotos vergeblich.

Was ist bisher bekannt?

Die Dreharbeiten sollen seit Dezember 2022 in vollem Gange sein. "Joker: Folie à Deux" von Regisseur Todd Philipps (52) soll am 4. Oktober 2024 in die US-Kinos kommen. Neben Lady Gaga und Phoenix sind in dem Sequel auch Zazie Beetz (31), Brendan Gleeson (67), Catherine Keener (64) und Jacob Lofland (26) zu sehen.

Zur Geschichte des Sequels ließen die Macher bisher kaum Details durchsickern. Medienberichten zufolge soll die Fortsetzung ein Musical werden - und könnte im sogenannten Arkham Asylum spielen, der Nervenheilanstalt von Gotham City. Dort landete Hauptfigur Arthur Fleck am Ende des ersten Teils. Der Film "Joker" war 2019 ein Kassenschlager und spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein. Für seine Darstellung des DC-Bösewichts wurde Phoenix mit einem Oscar ausgezeichnet.