Der erste Trailer zu "Fast & Furious 10" ist erschienen. Der über dreiminütige Clip trumpft mit jeder Menge Action, Explosionen und zahlreichen Stars auf.

Früher sei er "um Respekt gefahren, heute fahr ich rennen, um das Blutvergießen zu stoppen". Diese Worte aus dem ersten Trailer zu "Fast & Furious 10" machen klar, was für Hauptdarsteller Vin Diesel (55) auf dem Spiel steht. Universal Pictures hat einen über dreiminütigen Clip veröffentlicht, der so ziemlich alles bieten dürfte, was sich Fans der langjährigen Reihe wohl erhoffen.

Dominic Toretto ( Diesel) bekomme es laut einer Pressemitteilung mit seinem bisher tödlichsten Gegenspieler zu tun - mit Dante, gespielt von Neuzugang Jason Momoa (43). Ausschnitte voller Auto-Action, Explosionen, Kämpfen und Dramatik zeigen bereits, dass Kinobesucherinnen und -besucher ab dem 18. Mai ein Blockbuster mit unzähligen waghalsigen Stunts erwartet.

Viele Stars rasen in "Fast & Furious 10" mit

Neben "Aquaman"-Darsteller Momoa ist auch die unter anderem als Captain Marvel bekannte Brie Larson (33) neu an Bord. Daneben geben sich zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler, die im "Fast & Furious"-Universum bereits bekannt sind, erneut die Ehre. Mit dabei sind unter anderem Michelle Rodriguez (44), Tyrese Gibson (44), Sung Kang (50), Jason Statham (55), Ludacris (45), Jordana Brewster (42), Nathalie Emmanuel (33), Helen Mirren (77), Charlize Theron (47) und John Cena (45). Regie führt Louis Leterrier (49).