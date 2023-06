Am Freitagabend ist zum 40. Mal das Filmfest in München eröffnet worden. Das ließen sich zahlreiche Stars aus der Filmwelt nicht entgehen. Veronica Ferres, Mariella Ahrens oder Iris Berben sorgten für viel Farbe auf dem roten Teppich.

In Bayerns Hauptstadt hat sich am Freitagabend einmal mehr das Who's Who der deutschen Filmbranche zusammengefunden, um zum 40. Mal das Münchner Filmfest zu zelebrieren. Zur Eröffnung erschienen unter anderem Veronica Ferres (58) mit Tochter Lilly Krug (22), Iris Berben (72), Dr. Christine Theiss (43) oder Mariella Ahrens (54).

Ferres strahlte auf dem roten Teppich in einem nachtblauen Overall mit langen Ärmeln und verspielten Raffungen an der Taille. Dazu trug sie weiße Sneaker und eine ebenfalls weiße Handtasche. Lilly Krug begeisterte in einem All-Over-Black-Outfit: Ihr schwarzes Kleid bestach durch einen tiefen V-Ausschnitt und einen Taillengürtel. Dazu wählte sie eine schwarze Handtasche.

Iris Berben ließ sich im braunen Blusenkleid mit hohen Glitzer-Stilettos ablichten. Dr. Christine Theiss stach durch ihre hellblaue Glitzerrobe aus der Menge heraus. Das gleiche Kleid in Knallrot trug Mariella Ahrens.

Auch diese Promis kamen zur Eröffnung

Ebenfalls am Freitag zugegen waren Daniel Donskoy (33), Wayne Carpendale (46), Ottfried Fischer (69) mit seiner Frau Simone, Maria Furtwängler (56) und Tom Beck (45). Auch Martin Semmelrogge (67), Hans Sigl (53) und seine Gattin Susanne sowie Judith Williams (51) und ihr Mann Alexander Klaus Stecher waren mit von der Partie.

Das Filmfest München feierte am 23. Juni seine Eröffnung und findet noch bis zum 1. Juli statt.