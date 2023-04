Die "Ocean's"-Filmreihe ist ein Stelldichein von Hollywood-Superstars. Wie George Clooney jetzt verrät, gab es auch einige berühmte Schauspieler, die keine Lust auf das Projekt hatten und ihre damalige Entscheidung heute bereuen.

Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt, Al Pacino, Catherine Zeta Jones, Julia Roberts - und natürlich George Clooney (61). Die "Ocean's"-Filmreihe gilt auch wegen des hochkarätigen Casts als absoluter Kult. Doch einige Superstars aus Hollywood wollten an dem Projekt offenbar nicht teilnehmen. Das erzählten Hauptdarsteller Clooney und Regisseur Steven Soderbergh (60) laut "Entertainment Weekly" jetzt auf dem TCM Classic Film Festival. Dort wurde vor allem dem ersten Teil der Reihe, "Ocean's Eleven" aus dem Jahr 2001, gehuldigt.

Während einer Podiumsdiskussion erklärte Clooney demnach: "Einige sehr berühmte Leute sagten uns, dass wir uns verpissen sollten. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Aber es gab auch noch andere." Diese würden das jetzt allerdings bereuen. Genauso wie er es bereue, diesen "verdammten Batman", gemacht zu haben, scherzte Clooney. Auch über die Idee, warum Soderbergh sich an das Remake des 60er-Jahre-Klassikers "Frankie und seine Spießgesellen" mit Frank Sinatra, Dean Martin und Co. machte, sprachen die beiden. Demnach wollte der Regisseur Indie-Filme mit Mainstream-Hollywood kombinieren.

Wie geht es mit der "Ocean's"-Filmreihe in Zukunft weiter?

Clooney nahm die Anwesenden auf dem Festival mit in die damaligen Überlegungen: "Es ist wichtig zu verstehen, wo wir damals standen. Die Studios machten zu dieser Zeit große, breite, nicht sehr gute Filme." Deswegen sei die Idee entstanden, unkonventionelle junge Filmemacher in die Studios zu bringen: "Es ging darum, zu den Dingen zurückzukehren, die sie von 1964 bis 1975 gemacht hatten."

"Ocean's Eleven" wurde ein riesiger Erfolg und fand in den Filmen "Ocean's 12" (2004) und "Ocean's 13" (2007) direkte Fortsetzungen. Mit "Ocean's 8" (2018) folgte ein Ableger mit weiblicher Starbesetzung. Im Mai 2022 wurde bekannt, dass ein Prequel zur Filmreihe mit Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) in Arbeit ist, das in den 60er-Jahren in Europa spielen soll. Außerdem gibt es Gerüchte, wonach Soderbergh an einer weiteren Fortsetzung der Hauptreihe arbeite. Matt Damon (52) bekundete in einem Interview mit dem "People"-Magazin bereits öffentlich Interesse an einem "Ocean's 14".