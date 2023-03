Harrison Ford kommt wohl nach Cannes. "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" soll seine Premiere beim berühmten Filmfestival feiern. Bereits der vierte Teil der Reihe hatte hier sein Debüt.

"Indiana Jones und das Rad des Schicksals" wird seine Premiere bei den Filmfestspielen von Cannes feiern. Das vermeldete das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Das renommierte Festival läuft vom 16. bis zum 27. Mai dieses Jahres. Laut "Hollywood Reporter" wollen die Verantwortlichen den fünften Teil der Actionreihe am zweiten oder dritten Tag der Festspiele präsentieren.

Der reguläre Kinostart von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" mit Harrison Ford (80) ist für den 29. Juni 2023 vorgesehen. Damit könnten die ersten Stimmen zu dem lang erwarteten Film bereits über einen Monat früher als geplant bei den Fans eintreffen.

Cannes-Debüt brachte Indiana Jones vor 15 Jahren kein Glück

Indiana Jones ist in Cannes kein Unbekannter. Bereits 2008 debütierte "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" an der Croisette. Bei der Premiere nur wenige Tage vor der regulären Kinoauswertung brachen die anwesenden Kritiker zunächst in Jubel aus. Die Zahlen an der Kinokasse stimmten zu Beginn ebenfalls. Doch bei den Fans der Indy-Reihe ist der vierte Teil größtenteils verhasst.

Seit ein paar Jahren ist es Usus, dass in Cannes potenzielle Blockbuster ihre Weltpremiere feiern - außer Konkurrenz freilich. Im letzten Jahr lief "Top Gun: Maverick" an der Côte d'Azur, 2018 hatte "Solo: A Star Wars Story" diese Ehre.

Neuer deutscher Titel für "Indiana Jones 5"

"Indiana Jones und das Rad des Schicksals" ist der fünfte und wohl letzte Auftritt von Harrison Ford als Action-Archäologe. Über die Story sind noch keine Details bekannt. Bekannt ist bisher nur, dass der Film 1969 spielt und es unter anderem um die Mondlandung geht. Und um Ex-Nazis, die an dem Apollo-Projekt beteiligt sein sollen.

Mitte März wurde der deutsche Titel geändert. Statt "Indiana Jones und der Ruf des Schicksals" heißt es nun "Rad des Schicksals". Im Original lautet der Titel "Indiana Jones and the Dial of Destiny".