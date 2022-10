Bei einer Londoner Charity-Auktion sind zum 60. Jubiläum der Reihe "James Bond"-Erinnerungsstücke für umgerechnet über 800.000 Euro versteigert worden. Dabei kamen etwa mehrere von Daniel Craig (54) getragene Anzüge unter den Hammer, teilte das Auktionshaus "Christie's" mit. Eine Liedpartitur des oscarprämierten "Bond"-Titelsongs "Skyfall" mit der Unterschrift von Adele (34) wechselte für über 18.000 Euro den Besitzer. Am meisten brachten die gesammelten Werke von "Bond"-Autor Ian Fleming (1908-1964) ein: Über 93.000 Euro ließ sich jemand die Schmöker kosten.

Bei Teil eins der Auktion zahlte ein Bieter für ein speziell gebautes Stuntauto, das von Daniel Craig in "Keine Zeit zu sterben" gefahren wurde, über drei Millionen Euro. Damit hatte sich Craig bei seinem letzten Auftritt gleich zu Beginn des Films eine Verfolgungsjagd in Süditalien geliefert.

Die beiden jüngsten Auktionen brachten die Gesamtsumme aller vier vergangenen 007-Charity-Auktionen auf insgesamt über 12,5 Millionen Euro. Der Erlös kam 45 ausgewählten Wohltätigkeitsorganisationen zugute, schreibt die "Daily Mail". Zum Anlass des 60. Bond-Geburtstags kamen davon über 7,6 Millionen Euro zusammen.

The total raised from the @ChristiesInc Sixty Years of James Bond official charity auction is £6,874,494 ($7,393,745 / €7,688,255), five times the pre-sale estimate.#JamesBondDay #60yearsofBond pic.twitter.com/VNPdOJI4ab