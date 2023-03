James Gunn (56), seit 2022 neben Peter Safran (57) Co-Chef der DC Studios, wird sich sozusagen eigenhändig um den neuen "Superman"-Film kümmern. Wie der Regisseur der "Guardians of the Galaxy"-Filme von Marvel mitgeteilt hat, wird er auch bei "Superman: Legacy" auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Und er erzählt, dass dies alles ohne seinen verstorbenen Vater nicht möglich gewesen wäre.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g