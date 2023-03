Der neueste Action-Kracher der "John Wick"-Reihe hat eine explosive Premiere hingelegt. Hauptdarsteller Keanu Reeves sorgt für den bisher besten Kinostart des Jahres in Deutschland.

Seit dem 23. März sehen Kinofans Superstar Keanu Reeves (58) wieder in einer seiner beliebtesten Rollen auf der großen Leinwand - als Auftragskiller. "John Wick: Kapitel 4", der neueste Teil der gefeierten Action-Reihe, konnte zum Start in Deutschland und auch international richtig einschlagen.

Fast eine halbe Million Menschen sehen Start von "John Wick: Kapitel 4"

Hierzulande haben - inklusive Previews vom vergangenen Mittwoch - bereits mehr als 465.000 Kinobesucher ein Ticket erworben, um Reeves in der explosiven Action-Produktion zu erleben, wie Leonine Studios mitteilt. Im Vergleich zum 2019 erschienenen Vorgänger "John Wick: Kapitel 3" demnach ein Anstieg von rund 45 Prozent - und Platz eins der Kino-Charts. Nach Umsatz sowie Anzahl von Besucherinnen und Besuchern ist es bisher der beste Kinostart im laufenden Jahr überhaupt.

Der neueste Film von Regisseur Chad Stahelski (54) ist auch in Nordamerika äußerst erfolgreich, wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Am Startwochende hat der Kino-Hit seine Konkurrenz demnach mit Einnahmen in Höhe von 73,5 Millionen US-Dollar in den Schatten gestellt.

Gleichzeitig ist es der bisher beste Start der Reihe, deren Einträge sich in den vergangenen Jahren nach und nach steigern konnten. Der erste "John Wick"-Film von 2014 spielte 14 Millionen ein, beim zweiten Teil waren es dann 2017 schon 30,4 Millionen und bei dessen Nachfolger 56,8 Millionen. Zusammen mit weiteren internationalen Einspielergebnissen bringt es "John Wick: Kapitel 4" global bereits auf 137,5 Millionen US-Dollar.

Das mag Keanu Reeves an John Wick

Neben Reeves spielen in dem neuen Blockbuster unter anderem auch Laurence Fishburne (61), Ian McShane (80) und der kürzlich im Alter von 60 Jahren verstorbene Lance Reddick (1962-2023) erneut mit. Daneben treten auch Rina Sawayama (32), Donnie Yen (59), Bill Skarsgard (32) und Scott Adkins (46) auf.

"Ich liebe die Figur John Wick - und ein Teil davon ist einfach sein Herz, seine Liebe, seine Beziehung zu seiner Frau und seine Ehre. Daneben auch seine Trauer und sein Wille. Er versucht, sich zu befreien. Diese Themen und Emotionen mag ich", erklärte Hollywood-Star Reeves erst kürzlich im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news.