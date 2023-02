Lady Gaga ist in der neuen "Joker"-Fortsetzung "Folie à Deux" zu sehen. Jetzt wurde ein erstes Foto veröffentlicht, das die Sängerin in ihrer Rolle zeigt.

Sängerin Lady Gaga (36) steht in der neuen "Joker"-Fortsetzung "Folie à Deux" an der Seite von Joaquin Phoenix (48) vor der Kamera. Jetzt ist ein erstes Bild erschienen, das die Grammy-Gewinnerin in ihrer Rolle zeigt. Regisseur Todd Phillips (52) hat auf Instagram den Schnappschuss veröffentlicht. "Alles Gute zum Valentinstag", schrieb der Filmemacher dazu.

Lady Gaga soll Harley Quinn verkörpern

Darauf zu sehen: Joaquin Phoenix als Joker und Lady Gaga, die ihn mit großen Augen anstarrt - die Hände an sein Gesicht gelegt. Berichten zufolge soll die Sängerin Harley Quinn, die spätere Freundin des Jokers, verkörpern. Neben Phoenix und Gaga gehören Zazie Beetz (31), Brendan Gleeson (67) und Catherine Keener (63) zu den Cast-Mitgliedern. Die "Joker"-Fortsetzung soll im Oktober 2024 in die Kinos kommen.

Im Dezember veröffentlichte Phillips bereits ein Foto von Hauptdarsteller Joaquin Phoenix. "Tag eins. Unser Junge", erklärte er dazu. Damit war klar: Die Dreharbeiten des mit Spannung erwarteten Sequels haben begonnen.

Darum soll sich "Joker: Folie à Deux" drehen

Zur Geschichte des Sequels ist noch nicht allzu viel bekannt. Medienberichten zufolge soll "Joker: Folie à Deux" ein Musical werden - und könnte im sogenannten Arkham Asylum spielen, der Nervenheilanstalt von Gotham City. Dort landete Hauptfigur Arthur Fleck am Ende des ersten Teils. Der Film "Joker" war 2019 ein Kassenschlager und spielte weltweit über eine Milliarde US-Dollar ein. Für seine Darstellung des DC-Bösewichts wurde Phoenix mit einem Oscar ausgezeichnet.