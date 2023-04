Die Arbeit am dritten Teil der "Venom"-Filmreihe schreitet offenbar voran. An der Seite von Tom Hardy soll Juno Temple eine der Hauptrollen übernehmen.

Nach ihrem Erfolg mit der Hit-Serie "Ted Lasso" steht für Juno Temple (33) womöglich eine weiteres großes Projekt an. Die britische Schauspielerin soll sich derzeit in Verhandlungen für eine der Hauptrollen in "Venom 3" befinden, wie das Branchenportal "Deadline" berichtet. Sprecher von Sony und Temple wollten den Bericht auf Nachfrage bisher aber nicht kommentieren.

Ihr Kollege Tom Hardy (45) soll demnach als titelgebender Antiheld und Spider-Man-Erzfeind Venom/Eddie Brock zurückkehren. Vor rund einem Jahr wurde erstmals angekündigt, dass ein dritter "Venom"-Teil gedreht werden soll. Der erste Streifen kam 2018 in die Kinos, die Fortsetzung "Venom: Let There Be Carnage" folgte 2021. Beide Filme sind Teil von Sonys Spider-Man-Universum. Sie konnten Kritiker nicht gerade überzeugen, spielten an den Kinokassen zusammen aber weltweit rund 1,36 Milliarden US-Dollar ein.

Neue Regisseurin für "Venom 3"

Wer neben Hardy zurückkehren könnte und welche Rolle Temple übernehmen soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Zu Details rund um die Handlung gibt es ebenso noch keine Details. Kelly Marcel (49) soll jedoch auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Sie würde damit auf Ruben Fleischer (48, "Venom") und "Der Herr der Ringe"-Star Andy Serkis (59) folgen, der beim zweiten Teil Regie führte. Die Britin war bereits für die beiden Drehbücher der Vorgänger mitverantwortlich. Zudem soll sie bei dem neuen Film neben Hardy eine Produzentenrolle einnehmen. Auch das Skript für "Venom 3" soll Marcel schreiben, basierend auf einer Geschichte von ihr und Hardy.

Temple ist aktuell unter anderem wieder in "Ted Lasso" zu sehen - in der Rolle der Keeley. Der Streamingdienst Apple TV+ zeigt derzeit die dritte Staffel der Erfolgsserie, die allerdings auch die letzte sein könnte. Hauptdarsteller Jason Sudeikis (47), der die Figur auch entwickelt hat, erklärte zumindest im März, dass die Geschichte um den sympathischen Fußball-Coach, die er erzählen wollte, mit Staffel drei abgeschlossen sei. Man habe aber auch die Voraussetzung für weitere Storys rund um einige der Charaktere geschaffen. Ob die Serie aber ohne Trainer Lasso weitergehen könnte oder es Spin-offs geben wird, ist derzeit nicht bekannt.