Bei der Bekanntgabe der Oscarnominierungen gab es einige Überraschungen. Unter anderem wurden Lady Gaga und Leonardo DiCaprio nicht genannt.

Die Nominierungen für die Oscars sind da. Während "The Power of the Dog", wie vielerorts erwartet, mit zwölf Nominierungen zum großen Favoriten wird, sorgt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit der Bekanntgabe auch für einige große Überraschungen. So mancher Filmfan dürfte sich fragen, warum unter anderem folgende Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure sowie Streifen nicht im Rennen um den Oscar sind.

DiCaprio und Gaga schauen nicht nach oben

Viele hatten vor allem erwartet, dass Lady Gaga (35) als "Beste Hauptdarstellerin" für ihre Rolle in "House of Gucci" nominiert werden würde. Nach Nominierungen für einen BAFTA Award und den Golden Globe wird die Sängerin und Schauspielerin bei der 94. Oscar-Verleihung aber definitiv leer ausgehen. Stattdessen nominiert sind Jessica Chastain (44, "The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman (48, "Frau im Dunkeln"), Penélope Cruz (47, "Parallele Mütter"), Nicole Kidman (54, "Being the Ricardos") und Kristen Stewart (31, "Spencer").

Und auch "House of Gucci"-Kollegen wie Adam Driver (38) und Jared Leto (50) wurden nicht bedacht - genauso wie Regisseur Ridley Scott (84). Der Film selbst schafft es zudem nicht in die "Best Picture"-Kategorie. Nur beim Make-up und Hairstyling ist das Crime-Drama nominiert.

"Don't Look Up", der in mehreren Kategorien nominiert ist, sorgt ebenfalls gleich für zwei größere Überraschungen. Die Netflix-Satire kämpft zum einen mit um den Titel des besten Films. Zum anderen hat Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio (47) für seine Hauptrolle keine Nominierung erhalten.

Königskategorie ohne Spider-Man

Auch zahlreiche weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die nun keine Erwähnung gefunden haben, waren vielerorts zuvor hoch im Rennen um einen Oscar gehandelt worden. Sowohl Ben Affleck (49), Ruth Negga (40) und Jennifer Hudson (40) als auch Peter Dinklage (52), Frances McDormand (64) und Caitriona Balfe (42) wurden etwa nicht genannt.

Als bester Film sind "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" und "West Side Story" nominiert. Dass ein unglaublich erfolgreicher Streifen wie "Spider-Man: No Way Home" jedoch in der Königskategorie keine Beachtung findet, dürfte manchem sauer aufstoßen. Das Action-Abenteuer hat nur die Chance auf einen Oscar für die besten "Visual Effects".

"Dune" hat unterdessen in gleich zehn Kategorien eine Nominierung erhalten, doch nicht in den Schauspieler-Kategorien. Während hier die Nennung beim besten Film kaum überrascht hat, wurde Regisseur Denis Villeneuve (54) für seine Leistung nicht nominiert. Und während Penélope Cruz zwar die Chance auf eine Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin hat, geht auch ihr Regisseur bei "Parallele Mütter", Pedro Almodóvar (72), leer aus.

Die 94. Oscar-Verleihung findet am 27. März 2022 in Los Angeles statt.