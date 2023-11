Kim Kardashian verfolgt große Ambitionen auf dem Weg zur Schauspielerin: Die 43-Jährige soll als Hauptdarstellerin in einer neuen Komödie fungieren, für die die Filmstudios bereits Schlange stehen.

Kim Kardashian (43) strebt offenbar einen neuen Meilenstein in ihrer Karriere als Schauspielerin an: Wie das Branchen-Portal "Deadline" berichtet, bereitet sich die Influencerin und Unternehmerin, die bereits mit der Reality-TV-Serie "The Kardashians" erfolgreich auf den Bildschirmen zu sehen ist, derzeit auf eine neue große Filmrolle vor. Demnach soll sie die Hauptrolle in der Komödie "The 5th Wheel" übernehmen.

Die Film-Studios stehen Schlange

Drehbuch-Autorin ist demnach die langjährige "Saturday Night Live"-Autorin Paula Pell (60). Diese wird neben Kim Kardashian auch als Co-Produzentin fungieren. Außerdem arbeitet Stand-up-Comedian Janine Brito als weitere Autorin am Drehbuch mit. Mit "The 5th Wheel" wollen die Frauen eine "weibliche Komödie" produzieren. Laut "Deadline" sollen derzeit fünf Filmstudios darum kämpfen, den Film umsetzen zu dürfen.

Kardashian sei beim Pitch für das Film-Projekt sehr engagiert gewesen und sei bei jedem Treffen persönlich erschienen, um das Projekt vorzustellen, so das Portal. Daher würden nun die Studios mit ihren Angeboten Schlange stehen.

So viel Schauspiel-Erfahrung hat Kim Kardashian

Als Schauspielerin in Filmen mit fiktiver Handlung hat die Reality-TV-Persönlichkeit noch nicht allzu viel Erfahrung: Für zwei "Paw Patrol"-Filme stellte sie bislang ihre Stimme zur Verfügung. Außerdem war sie in der letzten Staffel von "American Horror Story" als Publizistin zu sehen. Jetzt möchte sie ihre Tätigkeit als Schauspielerin offenbar weiter ausbauen.