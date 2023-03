Lady Gaga wird bei der Oscarverleihung vor Ort sein, aber nicht auf der Bühne ihren "Maverick"-Hit "Hold My Hand" zum Besten geben - trotz Nominierung als "Bester Filmsong". Das bestätigte jetzt der Direktor der Academy Awards.

Keine gute Nachricht für alle Fans von Lady Gaga (36): Der US-amerikanische Superstar wird bei der kommenden Oscarverleihung nicht den "Top Gun: Maverick"-Song "Hold My Hand" live performen. Das bestätigte laut "Entertainment Weekly" der Oscar-Direktor Glenn Weiss (61) bei einer Pressekonferenz. Die Sängerin und Schauspielerin sei derzeit zu sehr mit den Dreharbeiten zu "Joker: Folie à Deux" beschäftigt und habe nicht die Zeit finden können, einen Auftritt vorzubereiten. Lady Gaga werde aber als Nominierte bei der 95. Verleihung der Academy Awards am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles vor Ort sein.

Traditionell performen die in der Kategorie "Bester Filmsong" nominierten Künstler ihre Lieder live während der Zeremonie. Die Auftritte von Sofia Carson (29) mit "Applause" aus "Tell It Like a Woman", Rihanna (35) mit "Lift Me Up" aus "Black Panther: Wakanda Forever" und Son Lux feat. Mitski & David Byrne mit "This Is a Life" aus "Everything Everywhere All at Once" sind laut Veranstalter fix. Auch der indische Song "Naatu Naatu" aus dem Film "RRR" wird am kommenden Sonntag zum Besten gegeben.

Lady Gaga gewann bereits einen Oscar für den "Besten Filmsong"

Für Lady Gaga wäre es bereits der dritte Auftritt bei einer Oscarverleihung gewesen. Zuvor sang sie 2016 "Til It Happens to You" aus dem Dokumentarfilm "Freiwild - Tatort Universität" sowie 2019 gemeinsam mit Kollege Bradley Cooper (48) den Welthit "Shallow" aus ihrem Film "A Star Is Born". Für "Shallow" wurde Lady Gaga seinerzeit auch mit einem Oscar für den "Besten Filmsong" ausgezeichnet.

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, arbeitet derzeit als Schauspielerin an der Fortsetzung der Comic-Verfilmung "Joker" mit Joaquin Phoenix (48) in der Hauptrolle. Welche Rolle Gaga dort genau übernehmen wird, wurde von den Verantwortlichen bei Warner Bros. bislang noch nicht bestätigt. Erste Set-Bilder weisen allerdings darauf hin, dass die Künstlerin in die Rolle der Harley Quinn schlüpfen wird, die spätere Freundin des Jokers.