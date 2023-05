Tom "Loki" Hiddleston und Mark "Luke Skywalker" Hamill in einem Film: Die Stars gehören zum Cast der Stephen-King-Verfilmung "The Life of Chuck". Regie führt King-Spezialist Mike Flanagan. Gemeinsam auf der Leinwand werden Hiddleston und Hamill aber wohl nicht zu sehen sein.

Die Novelle "The Life of Chuck" erschien 2020 in Stephen Kings (75) Sammelband "Blutige Nachrichten". In drei Kapiteln erzählt die Novelle die Geschichte eines unscheinbaren Geschäftsmanns, der im Untergang der Welt eine mysteriöse Rolle spielt.

Anders als viele von Kings verfilmten Storys handelt es sich nicht um klassischen Horror, sondern eher um Mystery. Laut den Machern soll sich "The Life of Chuck" deshalb eher an "Stand by Me", "Die Verurteilten" und "The Green Mile" orientieren - anderen King-Adaption ohne Horrorhintergrund.

Tom Hiddleston spielt die Titelrolle des erwachsenen Chuck, Mark Hamill seinen Großvater Albie, als er klein war. Die beiden werden deshalb wohl nicht gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein.

Mike Flanagan: King-erprobter Regisseur

Regisseur des Projekts ist aber ein Horrorspezialist. Mike Flanagan (44) wird den Film inszenieren. Für Netflix drehte er die Gruselserien "Spuk in Hill House" und "Spuk in Bly Manor".

Erfahrung mit Stephen King hat Flanagan auch. So adaptierte er, ebenfalls für Netflix, "Das Spiel", nach Kings gleichnamigem Roman. Und fürs Kino inszenierte er "Doctor Sleeps Erwachen", die Fortsetzung von Kings Klassiker "The Shining".