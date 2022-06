In Neon von Kopf bis Fuß: Margot Robbie und Ryan Gosling haben bei den Dreharbeiten der "Barbie"-Realverfilmung in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen.

Dieser Anblick sorgt für Staunen und womöglich auch ein wenig Kopfschütteln: Margot Robbie (31) und Ryan Gosling (41) geben einmal mehr einen Vorgeschmack auf ihren kommenden "Barbie"-Film. Bei den Dreharbeiten am Venice Beach in Los Angeles sind die beiden Schauspieler in farbenfrohen 80er-Jahre-Looks abgelichtet worden.

Robbie, die die ikonische Kultpuppe spielt, strahlte in einem pinken Ensemble aus hautenger Radlerhose und Badeanzug mit Batikmuster. Ken-Darsteller Gosling schlüpfte in eine dazu passende Kombination aus Badehose, pinkem Hemd und Weste. Beide trugen zudem Caps sowie neongelbe Knie- und Ellenbogenschützer, während sie auf Inlineskates die Promenade entlang rollten.

Das ist über die Realverfilmung bekannt

Die Veröffentlichung der Realverfilmung wurde von Warner Bros. Pictures für Sommer 2023 angekündigt. Neben Robbie und Gosling wird eine Vielzahl weiterer Stars in dem Streifen zu sehen sein. Mit dabei sind unter anderem Will Ferrell (54), Kate McKinnon (38), America Ferrera (38), Issa Rae (37), Michael Cera (34) und Simu Liu (33). Das Drehbuch stammt aus der Feder von Greta Gerwig (38) und ihrem Partner Noah Baumbach (52). Gerwig führt zudem Regie.