Elijah Wood würde für einen neuen "Herr der Ringe"-Film rund um den Hobbit Frodo Beutlin zur Verfügung stehen. "Ich wäre dabei", erklärte der Star.

Vor gut einem Monat wurde bekannt, dass das Filmstudio Warner Bros. neue "Herr der Ringe"-Filme plant. Im Gegensatz zu Amazon, das lediglich die TV-Rechte zum sogenannten Zweiten Zeitalter Mittelerdes hält, ist es Warner Bros. möglich, ikonische Figuren wie Gandalf, Aragorn oder Frodo Beutlin zurückzubringen. "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood (42) ist nun am Rande der Premiere der zweiten Staffel seiner Serie "Yellowjackets" auf eine mögliche Rückkehr nach Mittelerde angesprochen worden - und zeigte sich offen dafür, erneut in seine wohl bekannteste Rolle zu schlüpfen.

Elijah Wood: "Ich wäre dabei"

Wörtlich sagte Wood im Interview mit "Extra": "Wenn es mehr Filme geben sollte, die möglicherweise Frodo miteinschließen, wäre ich dabei". Einzig für ein Reboot der legendären Filmtrilogie würde der "Herr der Ringe"-Star nicht zur Verfügung stehen.

Werden die neuen "Herr der Ringe"-Filme ein Reboot der Originaltrilogie?

Das Filmstudio Warner Bros. hat seine Pläne für neue "Herr der Ringe"-Filme bislang noch nicht konkretisiert. So erscheint derzeit eine Neuauflage in Form eines Reboots von "Der Herr der Ringe" oder "Der Hobbit" möglich, auch wenn Fans von Peter Jacksons (61) gefeierten Trilogien der Jahre 2001 bis 2003 und 2012 bis 2014 in diesem Fall höchstwahrscheinlich Sturm laufen würden.

Eine andere Option wäre es für Warner, weitere Geschichten über neue oder bereits etablierte Charaktere aus Mittelerde zu erzählen. Auf zweitere Möglichkeit spielt Wood mit seiner Aussage wohl an.

Elijah Wood mag Amazons "Herr der Ringe"-Serie

Im selben Interview wird der 42-Jährige auch gefragt, ob er Amazons im vergangenen Jahr erschienene "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht" gesehen habe. Wood erklärt, dass er drei Episoden der Fantasy-Show geschaut habe, und diese "wirklich, wirklich großartig" sei. Auf die Fortsetzung von Amazons Milliardenprojekt freue er sich nach eigener Aussage.