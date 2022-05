Der neue deutsche Trailer zum Pixar-Abenteuer "Lightyear" ist da. Darin endlich auch zu hören: "Game of Thrones"-Star Tom Wlaschiha als Buzz Lightyear.

"Bis zur Unendlichkeit - und noch viel weiter!" Am 16. Juni startet "Toy Story"-Space-Ranger Buzz Lightyear in sein erstes eigenes Kino-Abenteuer. Hierzu hat Disney nebst Animationsschmiede Pixar nun einen neuen deutschen Trailer veröffentlicht. Haupt- und Titelfigur Buzz Lightyear wird darin von "Game of Thrones"-Schauspieler Tom Wlaschiha (48) gesprochen.

Der Film erzählt sozusagen die Vorgeschichte des "echten" Astronauten Buzz Lightyear, nach dessen Ebenbild später die Actionfigur in der "Toy Story"-Reihe entworfen wurde. Aufgrund einer Verkettung unglücklicher Ereignisse landen der selbstbewusste Lightyear und seine Crew Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und inmitten eines Konflikts mit einer Roboter-Armee.

Chris Evans spricht im Original

Die Regie des Animationsfilms übernahm Angus MacLane (47), der schon beim Pixar-Streifen "Findet Dorie" als Co-Regisseur mitwirkte. Während in der deutschen Version Wlaschiha den Himmelsstürmer spricht, ist es im englischen Original Chris "Captain America" Evans (40), der ihm seine Stimme leiht.