Exakt acht Jahre nach der Veröffentlichung des letzten "Tribute von Panem"-Films "Mockingjay Teil 2" wird das Erfolgs-Franchise in diesem Jahr fortgesetzt. Am 16. November startet in den deutschen Kinos der Prequel-Film "Die Tribute von Panem" - The Ballad of Songbirds & Snakes" mit den Jungdarstellern Rachel Zegler (21) und Tom Blyth (28) in den Hauptrollen.

Das produzierende Studio Lionsgate hat nun auf Instagram das erste Poster zum insgesamt fünften "Panem"-Film veröffentlicht. Das Motiv zeigt einen Singvogel und eine Schlange, die aufeinandertreffen - und nimmt damit die zwei Tiere aus dem Filmtitel auf.

Auch der Trailer zum neuen "Panem"-Film sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das hat Produzentin Nina Jacobson (57) bereits vor einigen Tagen auf Twitter bekannt gegeben. Jacobson begleitet die Filmreihe seit dem Auftakt "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" itemprop="name" />Tribute von Panem - The Hunger Games" aus dem Jahr 2012.

Der neue "Panem"-Film "The Ballad of Songbirds & Snakes" erzählt eine Vorgeschichte zu den bekannten Ereignissen rund um die einst von Jennifer Lawrence (32) verkörperte Tributin Katniss Everdeen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein 18-jähriger Coriolanus Snow (Blyth), der noch nicht zum Präsident von Panem geworden ist. Snow soll die junge Tributin Lucy Gray Baird (Zegler) als Mentor durch die zehnten Hungerspiele führen, und gleichzeitig die tödlichen Spiele verbessern.

Für den fünften "Panem"-Film wird erneut ein Roman von Vorlagenautorin Suzanne Collins (60) adaptiert - das 2020 erschienene Werk "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" itemprop="name" />Tribute von Panem X - Das Lied von Vogel und Schlange". Bereits im August letzten Jahres war auf Twitter ein erstes Szenenbild zum neuen "Panem"-Film veröffentlicht worden.

this is a story about love. and we love all kinds of things we don’t trust. here's your 1st look at HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES. pic.twitter.com/2SWpMnx9ZL